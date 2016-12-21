Семь горняков заблокированы в шахте из-за обвала

21.12.2016 18:29

На шахте "Центральная" государственного предприятия "Торецкуголь" произошел обвал, семь шахтеров были заблокированы, пишет i24.Об этом сообщил председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

"Сегодня на шахте" Центральная "государственного предприятия " Торецкуголь" произошел обвал породы. По предварительной информации, оползень заблокировал в лаве семь шахтеров ", - написал П.Жебривский.Он сообщил, что шахтеров подняли на поверхность. По словам спасателей, видимых повреждений у них нет, однако их доставили в больницу для детального обследования.