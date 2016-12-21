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Архив - Донецкая область

В Мариуполе обнаружен черный снег

21.12.2016 17:26
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В Мариуполе обнаружен черный снег

Сегодня, 21 декабря, в Кальмиусском районе обнаружен черный снег, который выпал 18 декабря вечером в Мариуполе и изначально был белым.
Удалось выяснить, что под слоем черной пыли снег все-таки белый. А та самая черная пыль - это ни что иное, как выбросы металургических комбинатов. Местные жители рассказали журналисту 0629, что особенно много пыли выпадает по ночам. "Пока никто не видит,"- говорит Федор Степанович.
Хочется напомнить, 19 декабря на общественных слушаниях в ПГТУ по поводу выбросов меткомбинатов представительница родительской общественности эмоционально рассказывала, что в Мариуполе сейчас белый снег.
Это, по ее мнению, говорит о том, что экологическая обстановка в Мариуполе стала гораздо лучше, и поэтому можно продолжать сыпать сотни тысяч тонн выбросов и на снег, и на головы мариупольцев.



Теги: Донбасс, Мариуполь, снег
 
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