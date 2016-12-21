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В Мариуполе загорелась казарма морпехов

21.12.2016 18:13
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В Мариуполе загорелась казарма морпехов

В Мариуполь загорелась казарма морской пехоты, сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.
21 декабря 2016 года в городе Мариуполе, в здании, где размещался личный состав одного из подразделений морской пехоты, произошло возгорание. Личный состав не пострадал, военное имущество было оперативно эвакуировано. Во взаимодействии с подразделениями ГСЧС Украины последствия пожара ликвидируются.
Военные рассказали, что по предварительной информации пожар произошел из-за короткого замыкания устаревшей электросети здания, которое давно не использовали. Для тщательного выяснения причин и обстоятельств пожара назначено расследование.
Руководство вооруженных сил Украины приказало командирам воинских частей усилить меры по пожарной безопасности.



Теги: Донбасс, Мариуполь, пожар, морпехи
 
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