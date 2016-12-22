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Во время новогодних праздников на Донетчине прекратят движение ряд пригородных поездов
Во время новогодних праздников в Донецкой области прекратят движение некоторые пригородные поезда. Об изменениях в расписании движения поездов сообщает пресс-служба Донецкой железной дороги.
31 декабря и 6 января отменены следующие пригородные поезда:
№ 6227 сообщением Красный Лиман – Бахмут
№ 6250 сообщением Краматорск – Близнюки.
1 и 7 января 2017 г. отменяются следующие пригородные поезда:
№ 6228 сообщением Курдюмовка – Бахмут – Красный Лиман
№ 6221 сообщением Красный Лиман – Курдюмовка
№ 6222 сообщением Курдюмовка – Бахмут – Красный Лиман
№ 6011 сообщением Красный Лиман – Фенольная
№ 6012 сообщением Фенольная – Красный Лиман
№ 6234 сообщением Константиновка – Красный Лиман
№ 6218 сообщением Красный Лиман – Изюм
№ 6001 сообщением Славянск – Фенольная.
Также изменился маршрут следования пригородных поездов:
№ 6007 сообщением Гавриловка – Фенольная: до станции Константиновка, не доезжая до ст. Фенольная.
№ 6002 Фенольная — Славянск — Изюм. На участке Фенольная — Константиновка в ходу не будет, отправление со ст. Константиновка согласно действующему расписанию движения.
№ 6219 Изюм — Славянск. На участке Изюм — Красный Лиман в ходу не будет, отправление со ст. Красный Лиман согласно действующему расписанию движения.
№ 6231 Изюм — Краматорск. На участке Изюм — Славянск в ходу не будет, отправление со ст. Славянск согласно действующему расписанию движения.
№ 6251 Близнюки – Краматорск. На участке Близнюки — Славянск в ходу не будет, отправление со ст. Славянск согласно действующему расписанию движения.
Напомним, ранее сообщалось, что на неподконтрольной Донетчине открыли два новых автобусных маршрута в РФ и Беларусь.
Источник: restoring-donbass.com с сылкой vchasnoua.com
Теги: Донбасс, Донецкая область, поезд, новый год
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