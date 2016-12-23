Боевики "готовятся" к перемирию - Донецк и окрестности слышат тяжелый грохот и нетипичные залпы

23.12.2016 21:49

Жители Донецка сообщают о тяжелых боевых действиях в окрестностях города, причем их напугали нетипичные залпы, которые раздаются в разных районах. Об этом дончане пишут в социальных сетях, сообщает "ДонПресс".

Бои активизировались около 18:00. "#Донец.к 18:05(К) тим часом Кіровському р-ну щонайменше чверть години чути з півночі часте й важке гупання", — писал местный житель.

"#Донецк 18.00 "пл.Шахтерская — войнушка началась… шарахает где-то тяжелым…"да, начали гупать… тихий день прям непривычным был", — добавил другой автор.

"18.10 к Фб Донецк Щетка бахает… Док громко, тяжелым грохочет", — отмечают пользователи.

"#Донецк на севере во всю громыхает тяжелое, иногда слышно стрелковое", — добавил другой комментатор.

"18−18 к Донецк ФБ Куйбышевский, р-н пл. Бак. Комиссаров — тяжелое, не близко, интервал 3−5 сек., северо-запад/север", — написал еще один местный житель.

"ФБ Путиловка.19:04 к Бой так и не прекращается, сейчас прослушали серию прилетов. Динамо" — слышно бахают", — добавляют пользователи.

"#Донецк 19.02 "очень сейчас громко, но это, вроде, залпы, потом слышу вдалеке и ближе, надеюсь, что ответка", — написал еще один автор.

Дончане сообщают, что звуки залпов достаточно сильны и необычны. "Чем орки черячат??? Очень сильные низкочастотные колебания… дом дрожит", — отмечают очевидцы.

"#Донецк Сегодня звуки войны напоминают работу адского сабвуфера. Мощный инфразвук бьет по мозгам", — написал еще один участник обсуждения.

"ФБ 18−28к Ветка слышна интенсивная „подготовка к перемирию“, тяжелые плюса и минуса, с вибрацией", — сообщают авторы.

"Киевский:на севере где-то ад? и — и +, или только+, не пойму, но ударные волны от тяжелого по окнам приходят приличные", — добавил еще один пользователь.

"Бубухи сегодня необычные. Ухом воспринимаются как негромкие, но отдаются чуть ли не по всему телу. Не знаю как и описать точнее", — отмечает жительница города.

" 18:50 к #Донецк Азотный, разошлись не на шутку. Здорово слыхать. ст. Рутченково, слышно очень мощное", — приводят дончане сводки обстрелов.

"Долбит нормально, готовятся к перемирию. Так часто не лупили давненько".

(Орфография и стилистика авторов комментариев полностью сохранены).