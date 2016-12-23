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Архив - Донецкая область

Дебальцево - "камуфляжники" без шевронов взламывают квартиры и выносят вещи

23.12.2016 22:16
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Дебальцево - "камуфляжники" без шевронов взламывают квартиры и выносят вещи

Блогер Александр Чернов, проживающий на оккупированной территории Донбасса, сообщает о панике и грабежах в Дебальцево. Об этом он пишет на своей странице в facebook.

"Оккупированное Дебальцево сейчас почти без света. По городу в немалом количестве взламывают квартиры сбежавших с 18.12, в основном коллаборантов. Местная полиция на сообщения - не реагирует!
Так, знакомая на мкр.Восточном видела, как у соседей камуфляжники без шевронов взломали квартиру и выносят вещи. Позвонила: полиция - на морозе, "ваше обращение принято"... За полчаса так никто и не подъехал. Взломщики спокойно награбили и уехали на джипе без номеров.
Пообщалась со знакомыми: подобное видят и на Коммунистической, и на Ватутина... практически везде грабители: в камуфляже без шевронов!
Не скрою: если это квартиры пособничков - то искренне рад развитию событий: и орколизунов на "нажитое непосильным трудом" подстригут, и, главное - неокончательно заватненные жители, наблюдая этот беспредел - прозревают!", - пишет Чернов.


Фото: donbass.u

Теги: Донбасс, Дебальцево, квартиры, ограбление
 
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