Российские офицеры пытаются установить в "армии ДНР" "сухой закон", боевики недовольны

23.12.2016 12:32

Командование в лице офицеров ВС РФ требует установить безоговорочный "сухой закон" в "1-м АК ДНР". Об этом сообщает нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в facebook.



"В распоряжении, разосланном командирам "частей и подразделений" "1-го АК ДНР", требуется применять самые жесткие меры к нарушителям запрета на употребление спиртного, вплоть до "предания суду военного трибунала". Также в распоряжении указывается на множественные случаи, когда боевики в состоянии алкогольного опьянения самовольно меняли боевые позиции или оставляли их, несанкционированно и беспричинно открывали огонь, "вскрывая места расположения огневых средств", теряли оружие и боеприпасы", - сообщает Д.Тымчук.



Отмечается, что такой запрет вызывает недовольство у боевиков, требующих, наоборот, выдачу спиртного перед боестолкновениями, а также для рейдовых групп, оперирующих в первой линии.