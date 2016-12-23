Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Российские офицеры пытаются установить в "армии ДНР" "сухой закон", боевики недовольны

23.12.2016 12:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Российские офицеры пытаются установить в "армии ДНР" "сухой закон", боевики недовольны

Командование в лице офицеров ВС РФ требует установить безоговорочный "сухой закон" в "1-м АК ДНР". Об этом сообщает нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в facebook. 

"В распоряжении, разосланном командирам "частей и подразделений" "1-го АК ДНР", требуется применять самые жесткие меры к нарушителям запрета на употребление спиртного, вплоть до "предания суду военного трибунала". Также в распоряжении указывается на множественные случаи, когда боевики в состоянии алкогольного опьянения самовольно меняли боевые позиции или оставляли их, несанкционированно и беспричинно открывали огонь, "вскрывая места расположения огневых средств", теряли оружие и боеприпасы", - сообщает Д.Тымчук. 

Отмечается, что такой запрет вызывает недовольство у боевиков, требующих, наоборот, выдачу спиртного перед боестолкновениями, а также для рейдовых групп, оперирующих в первой линии. 


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, алкоголь, запрет, ДНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх