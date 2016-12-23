Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Вчера боевики сосредоточили огонь в основном на донецком направлении, атаки на Светлодарской дуге были остановлены огнем ВСУ

23.12.2016 07:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Вчера боевики сосредоточили огонь в основном на донецком направлении, атаки на Светлодарской дуге были остановлены огнем ВСУ

Боевики незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки 22 раза подвергли обстрелам позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в facebooк в пятницу утром.

Противник сосредоточил огонь в основном на донецком направлении. Из артиллерии калибра 122-мм и 120-мм, минометов обстреливал позиции ВСУ в районе Луганского. Из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - Авдеевку, Новгородское, Верхнеторецкое и Луганское.

Боевики дважды пытались атаковать позиции в районе Светлодарской дуги, и оба раза были остановлены ответным огнем. Кроме того, в течение дня противник трижды обстрелял н.п. Мироновка из 152-мм артиллерии.

На мариупольском направлении из 120-ти и 82-мм минометов противник обстрелял Красногоровку, Старогнатовку и Водяное.

На луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов и 82-мм минометов противник вел огонь по Крымскому. Из гранатометов - по Попасной и Желтому.


Фото: ukrainianwall.com/

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх