- Мнение эксперта: боевики на Донбассе не будут соблюдать перемирие дольше суток 09:23
- Переселенцам предлагают изучать английский бесплатно09:12
- Светлодарская дуга - боевики снова увеличили интенсивность обстрелов, есть потери среди украинских военных08:53
- "Умные, трезвые, заслуживающие мое уважение" - Савченко дала характеристику Захарченко и Плотницкому07:51
- Вчера боевики сосредоточили огонь в основном на донецком направлении, атаки на Светлодарской дуге были остановлены огнем ВСУ07:33
- Госдеп США дал оценку новому перемирию на Донбассе07:29
- Светлодарская дуга: на 119 запросов Украины о прекращении огня, положительный результат был достигнут только в 20 случаях07:17
- "Такие пытки – точно почерк не местных бандитов" - волонтер о пленных, попавших к боевикам на Светлодарской дуге06:41
- ВСУ готовы прекратить огонь на Донбассе, — спикер Минобороны20:30
- Во время новогодних праздников на Донетчине прекратят движение ряд пригородных поездов20:10
Вчера боевики сосредоточили огонь в основном на донецком направлении, атаки на Светлодарской дуге были остановлены огнем ВСУ
Боевики незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки 22 раза подвергли обстрелам позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в facebooк в пятницу утром.
Противник сосредоточил огонь в основном на донецком направлении. Из артиллерии калибра 122-мм и 120-мм, минометов обстреливал позиции ВСУ в районе Луганского. Из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - Авдеевку, Новгородское, Верхнеторецкое и Луганское.
Боевики дважды пытались атаковать позиции в районе Светлодарской дуги, и оба раза были остановлены ответным огнем. Кроме того, в течение дня противник трижды обстрелял н.п. Мироновка из 152-мм артиллерии.
На мариупольском направлении из 120-ти и 82-мм минометов противник обстрелял Красногоровку, Старогнатовку и Водяное.
На луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов и 82-мм минометов противник вел огонь по Крымскому. Из гранатометов - по Попасной и Желтому.
Фото: ukrainianwall.com/
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
- Под Счастьем украинские военные попали в засаду - один боец погиб
- Реален ли новый план спасения Донбасса (ВИДЕО)
- За минувшие сутки боевики 11 раз обстреливали позиции сил АТО (ВИДЕО)
- За неделю в зоне АТО зафиксировали 37 фактов нарушения минских договоренностей по отводу вооружения - разведка
- "Перемирие": бои под Марьинкой и Авдеевкой не утихают, есть погибшие и раненые
- На Луганщине состоялся бой между украинскими военными и диверсантами
- Мнение эксперта: боевики на Донбассе не будут соблюдать перемирие дольше суток 09:23
- Переселенцам предлагают изучать английский бесплатно09:12
- Светлодарская дуга - боевики снова увеличили интенсивность обстрелов, есть потери среди украинских военных08:53
- "Умные, трезвые, заслуживающие мое уважение" - Савченко дала характеристику Захарченко и Плотницкому07:51
- Вчера боевики сосредоточили огонь в основном на донецком направлении, атаки на Светлодарской дуге были остановлены огнем ВСУ07:33
- Госдеп США дал оценку новому перемирию на Донбассе07:29
- Светлодарская дуга: на 119 запросов Украины о прекращении огня, положительный результат был достигнут только в 20 случаях07:17
- "Такие пытки – точно почерк не местных бандитов" - волонтер о пленных, попавших к боевикам на Светлодарской дуге06:41
- ВСУ готовы прекратить огонь на Донбассе, — спикер Минобороны20:30
- Во время новогодних праздников на Донетчине прекратят движение ряд пригородных поездов20:10
- В Британии обяжут владельцев дронов получить права09:30
- Мнение эксперта: боевики на Донбассе не будут соблюдать перемирие дольше суток 09:23
- Переселенцам предлагают изучать английский бесплатно09:12
- У Солнца снова зафиксировали гигантский кубический НЛО (ВИДЕО)09:00
- Светлодарская дуга - боевики снова увеличили интенсивность обстрелов, есть потери среди украинских военных08:53
- Ажиотажем вокруг "Приватбанка" воспользовались мошенники - афера набирает обороты08:50
- Курс НБУ на 23 декабря: доллар стал дешевле, а евро дороже08:43
- Погода в Украине 23 декабря: переменная облачность, без осадков08:27
- Украина возобновляет выпуск ракетного комплекса "Точка - "У" - Кремль пока в растерянности08:16
- Коломойский поблагодарил Гройсмана, рассказал, как НБУ "дожал" Приватбанк, и пожелал успехов новому акционеру (полный текст)08:08
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Целительный сок излечит от рака07:38
- Луганск: налог на жизнь15:47
- День святого Николая: Что нужно знать о празднике15:35
- Инсульт боится сосновых шишек13:48
- Кашель и бронхит проходят вмиг. Достаточно выпить перед сном это натуральное средство08:54
- Пока запад развивается — восток гибнет. ВИДЕО07:51
- "Захарченко в запое, Гиви исчез"
- Волонтеры со Светлодарской дуги записали жесткое видеобращение к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО
- Ольга Фреймут снялась в российском "мыле": украинскую инспекторшу намочили и раздели прямо в кадре. ВИДЕО
- "Пусть Украина горит огнем. Я себе заработаю!" - Червоненко шокировал циничным заявлением после собственной катастрофы в Одессе
- “Элита” “ДНР” экстренно выезжает из Углегорска и Дебальцево – в гостиницах Енакиево нет свободных мест
- Ультиматумы Лаврова и переговоры с террористами: какую игру затеял Кремль по Донбассу?
- В Донецке взорвался бывший сотрудник СБУ, который работал в Мариуполе
- Догралися: «кварталівців» поперли з «1+1»
- Почему Светлодарская дуга так важна для обеих сторон конфликта
- Готовится показушная блокада Донбасса?