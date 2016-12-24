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В "ДНР" началась охота на волков

24.12.2016 19:11
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В "ДНР" началась охота на волков

Лесхозы "ДНР" начали рейды против волков, помощь им в этом оказывают охотники. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

"По первопутку в рейды против волков вышли работники лесной охраны Тельмановского, Торезского, Горловского и других лесхозов ДНР, – сказал "главный специалист отдела лесной охраны, охотничьего хозяйства и защиты лесов Главного управления лесного и охотничьего хозяйства ДНР"Владимир Тюфкий. – На помощь им пришли и охотники".

Неконтролируемый рост популяции волков угрожает охотничьей фауне, животноводству, а также становится причиной распространения бешенства.

 "С трофеями пока не густо: убит только один хищник", — добавил Тюфкий.

В этой связи параллельно охотники отстреливают лис, бродячих собак и серых ворон, которые также могут быть распространителями бешенства.

Рейды продолжатся до конца февраля


Фото: dan-news.info/

Теги: Донбасс, охота, волк, ДНР
 
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