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"Самое главное – это освобождение людей" - Тандит сообщил о решении боевиков освободить двух женщин

26.12.2016 13:24
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"Самое главное – это освобождение людей" - Тандит сообщил о решении боевиков освободить двух женщин

Советник главы СБУ Юрий Тандит приветствует решение "ЛНР/ДНР" отдать двух пленных женщин народному депутату Надежде Савченко.

"Мы рады будем любому освобождению. На результат работает не только наша Минская группа – эксперты, волонтеры, общественные деятели. Но мы рады передаче кого-то из наших граждан через политиков. Фактически самое главное – это освобождение людей. Главное, чтобы "ЛНР/ДНР" не использовали это для корыстных целей", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

При этом Ю.Тандит подчеркнул: "Мы бы не хотели, чтобы на этом освобождении двух женщин все остановилось".

Отвечая на вопрос о том, когда эти две женщины могут быть пережданы Н.Савченко, он сказал: "Не комментируем эту информации, но я думаю, в ближайшее время".


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, Савик Шустер, СБУ, плен, женщины, боевики
 
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