Вокруг блокады оккупированного Донбасса разгорается громкий скандал: Георгий Тука рассказал о подозрительной роли нардепа Семенченко

28.12.2016 11:37

Бывший губернатор Луганской области Георгий Тука рассказал о том, как вчера после эфира у Савика Шустера он встретился с активистами зоны АТО, которые объявили о масштабной блокаде Донбасса. Итоги разговора он описал на собственной странице в Сети. Об этом сообщает Диалог UA.

Тука подчеркнул, что в беседе участвовал нардеп Семен Семенченко и несколько людей в военной форме. Политик сообщил, что группой активистов манипулируют посторонние политики, и обвинил в этом народного депутата Семенченко. При этом сам Тука не назвал цели, которые преследует известный политик и бывший комбат батальона "Донбасс".

Он также отметил, что активисты выглядели дезориентированными: они не имеют цельной позиции по управлению всей блокадой. При этом многие из активистов настолько не осведомлены политической обстановкой, что считали Туку "мэром Луганска".