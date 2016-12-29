Судьба бойца: его запугивал Моторола, а дома записали в «двухсотые». (ВИДЕО)

29.12.2016 18:49

Украинский военный по прозвищу Гонта прошел Светлодарск, несколько ротаций и даже пережил нападки террориста "ДНР" Арсения Павлова по прозвищу Моторола.

"Обещал яйца оторвать, а сам в лифте сорвался. Не дорос он до моих яиц", - говорит военный о террористе.

При этом у Гонты нет ни одной награды с 2014, кроме одной волонтерской, сообщает "Громадське".

Его записали убитым в бою на Светлодарской дуге. В родном Ковеле уже свечи за упокой ставили.

"То, что пережил здесь я - это детские игрушки по сравнению с тем, что пережила жена. Сказала, что пока меня не увидит - не успокоится", - говорит военный.

По словам журналистов, Гонта в боях на Светлодарской дуге вытащил раненого и убил нескольких террористов.

Теперь же общественность призвали обратить внимание на героя, дабы он смог удостоиться заслуженной награды.

Источник: from-ua.com.