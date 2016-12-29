- Судьба бойца: его запугивал Моторола, а дома записали в «двухсотые». (ВИДЕО)18:49
- Как российское командование решает проблему выплат денежных компенсаций16:47
- Боевики нашли способ обмануть тепловизоры ВСУ15:20
- Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: невтішні новини13:55
- Минсоцполитики будет отслеживать перемещения переселенцев13:10
- ГУР Минобороны: Боевики отказываются выполнять боевые задачи12:50
- В Краматорске удалось спасти участника "группы смерти" в соцсети12:25
- Блокпосты: в Марьинке проехать тяжелее всего, огромные очереди11:20
- Добровольцы в АТО: чем живут и о чем мечтают наши герои. (ВИДЕО)09:25
- В ДНР и ЛНР началось массовое дезертирство09:10
Судьба бойца: его запугивал Моторола, а дома записали в «двухсотые». (ВИДЕО)
Украинский военный по прозвищу Гонта прошел Светлодарск, несколько ротаций и даже пережил нападки террориста "ДНР" Арсения Павлова по прозвищу Моторола.
"Обещал яйца оторвать, а сам в лифте сорвался. Не дорос он до моих яиц", - говорит военный о террористе.
При этом у Гонты нет ни одной награды с 2014, кроме одной волонтерской, сообщает "Громадське".
Его записали убитым в бою на Светлодарской дуге. В родном Ковеле уже свечи за упокой ставили.
"То, что пережил здесь я - это детские игрушки по сравнению с тем, что пережила жена. Сказала, что пока меня не увидит - не успокоится", - говорит военный.
По словам журналистов, Гонта в боях на Светлодарской дуге вытащил раненого и убил нескольких террористов.
Теперь же общественность призвали обратить внимание на героя, дабы он смог удостоиться заслуженной награды.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, АТО, боец
- Подробности смертельного обстрела Ясиноватского района
- Українські кореспонденти, що висвітлюють російсько-українську війну, нагородять військових, медиків та волонтерів
- Боевики перебросили мотострелковую роту под Дебальцево
- Марьинка попала под обстрел. Ранен мирный житель
- В районе Майорска обстрелян автобус, есть раненые
- За прошедшие сутки боевики 77 раз обстреляли позиции сил АТО
- Судьба бойца: его запугивал Моторола, а дома записали в «двухсотые». (ВИДЕО)18:49
- В Луганской области неизвестные захватили завод экспериментального литья (ВИДЕО)17:45
- Как российское командование решает проблему выплат денежных компенсаций16:47
- Боевики нашли способ обмануть тепловизоры ВСУ15:20
- Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: невтішні новини13:55
- Минсоцполитики будет отслеживать перемещения переселенцев13:10
- ГУР Минобороны: Боевики отказываются выполнять боевые задачи12:50
- В Краматорске удалось спасти участника "группы смерти" в соцсети12:25
- В «ЛНР» перестали доверять Плотницкому12:05
- Блокпосты: в Марьинке проехать тяжелее всего, огромные очереди11:20
- Медики разработали вакцину для уничтожения рака за 10 дней18:32
- Эксперт назвал, к каким последствиям для Украины обернется соглашение по Сирии18:20
- 31 декабря: чего нельзя делать по народным поверьям18:00
- В Луганской области неизвестные захватили завод экспериментального литья (ВИДЕО)17:45
- 2017 год наступит на секунду позже17:37
- Повышенная лавинная опасность объявлена в Карпатах17:30
- Печерский суд вернул Януковичу украденные деньги17:20
- Північно Корейський диктатор стратив 340 осіб17:15
- Новая минималка: чего ждать бюджетникам17:10
- Что Трамп сделает с Украиной. Прогнозы экспертов16:55
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Что выявили при осмотре тел бойцов, убитых на Светлодарской дуге
- Кремль уже подготовил почву для "слива" "ЛДНР"
- Вокруг блокады оккупированного Донбасса разгорается громкий скандал: Георгий Тука рассказал о подозрительной роли нардепа Семенченко
- «Хаос и анархия» на блокпостах
- Трамп приступил к изучению военных действий в Украине
- В Донецке во дворе многоэтажного дома прогремел взрыв, есть пострадавшие
- Оккупированный Донбасс превратился в колонию Украины, у которой нет никаких перспектив - журналист
- Оккупированному Донбассу ни воды, ни электричества - ветераны АТО намерены серьезно бороться с "республиками"
- Мобилизация на Майдане: люди массово записываются
- Умер легендарный Джордж Майкл, исполнитель хита "Last Christmas" (ВИДЕО)