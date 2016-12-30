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Басурин насчитал огромное число разрушений в "республике" и обвинил "пособников терроризма" - украинских волонтеров

30.12.2016 19:12
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Басурин насчитал огромное число разрушений в "республике" и обвинил "пособников терроризма" - украинских волонтеров

Свыше 800 домостроений и объектов инфраструктуры "ДНР" получили повреждения различной степени при обстрелах со стороны ВСУ за 2016 год. Об этом сегодня на брифинге заявил так называемый "замкомандующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин, сообщают сепаратистские СМИ.

Боевик добавил, что корректировку огня украинские военные вели с применением беспилотных летательных аппаратов, включая ударные БЛА, "поставляемые пособниками терроризма, так называемыми волонтерами". 

Фото: dnr-news.com/

Теги: Донбасс, война, разрушения, Басурин
 
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