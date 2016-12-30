Главная / Новости / Донецкая область / Басурин насчитал огромное число разрушений в "республике" и обвинил "пособников терроризма" - украинских волонтеров
Последние новости раздела
- Как улучшить свое моральное и физическое самочувствие - советы ученых19:05
- Донбасский фронт: боевики вели обстрелы на всех направлениях, в районе Попасной произошел бой18:57
- Главный военный прокурор уточнил информацию о вчерашних потерях ВСУ на Донбассе18:53
- Для полицейских Донетчины, работающих в зоне боевых действий, приобрели более 3 тысяч спецаптечек18:41
- Порошенко предложил американским сенаторам поездку на Донбасс18:34
- Порошенко заявил об угрозе терактов и диверсий на объектах критической инфраструктуры18:27
- В Донецке активизировались "ополченцы", целый день по городу перемещается военная техника (ФОТО)18:06
- Басурин снова решил сразить население "республики" страшными шестизначными цифрами18:00
- В Славянске военным вручили ключи от квартир17:52
- Головний військовий прокурор України назвав втрати ВСУ на донбаському фронті17:33
Басурин насчитал огромное число разрушений в "республике" и обвинил "пособников терроризма" - украинских волонтеров
30.12.2016 19:12
Свыше 800 домостроений и объектов инфраструктуры "ДНР" получили повреждения различной степени при обстрелах со стороны ВСУ за 2016 год. Об этом сегодня на брифинге заявил так называемый "замкомандующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин, сообщают сепаратистские СМИ.
Боевик добавил, что корректировку огня украинские военные вели с применением беспилотных летательных аппаратов, включая ударные БЛА, "поставляемые пособниками терроризма, так называемыми волонтерами".
Фото: dnr-news.com/
Теги: Донбасс, война, разрушения, Басурин
Читайте также:
- Благополучная жизнь широкинцев кончилась навсегда
- Донбасский фронт: четыре дня третьего лета войны
- В Донецке из-за обстрелов поврежден газопровод и разрушена крыша дома
- Спустя год войны Семёновка всё ещё в руинах (ФОТО)
- Иверский монастырь был полностью разрушен во время боев за аэропорт (ВИДЕО)
- Стало ясно, когда в Широкино вернется мирная жизнь
- Как улучшить свое моральное и физическое самочувствие - советы ученых19:05
- Донбасский фронт: боевики вели обстрелы на всех направлениях, в районе Попасной произошел бой18:57
- Главный военный прокурор уточнил информацию о вчерашних потерях ВСУ на Донбассе18:53
- Для полицейских Донетчины, работающих в зоне боевых действий, приобрели более 3 тысяч спецаптечек18:41
- Порошенко предложил американским сенаторам поездку на Донбасс18:34
- Порошенко заявил об угрозе терактов и диверсий на объектах критической инфраструктуры18:27
- В Донецке активизировались "ополченцы", целый день по городу перемещается военная техника (ФОТО)18:06
- Басурин снова решил сразить население "республики" страшными шестизначными цифрами18:00
- В Славянске военным вручили ключи от квартир17:52
- Головний військовий прокурор України назвав втрати ВСУ на донбаському фронті17:33
- Как улучшить свое моральное и физическое самочувствие - советы ученых19:05
- Донбасский фронт: боевики вели обстрелы на всех направлениях, в районе Попасной произошел бой18:57
- Главный военный прокурор уточнил информацию о вчерашних потерях ВСУ на Донбассе18:53
- Для полицейских Донетчины, работающих в зоне боевых действий, приобрели более 3 тысяч спецаптечек18:41
- Порошенко предложил американским сенаторам поездку на Донбасс18:34
- Порошенко заявил об угрозе терактов и диверсий на объектах критической инфраструктуры18:27
- В Донецке активизировались "ополченцы", целый день по городу перемещается военная техника (ФОТО)18:06
- Басурин снова решил сразить население "республики" страшными шестизначными цифрами18:00
- В Славянске военным вручили ключи от квартир17:52
- Создатель популярных компьютерных игр "Козаки" и STALKER отказался ехать в Россию на форум17:43
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Что выявили при осмотре тел бойцов, убитых на Светлодарской дуге
- Вокруг блокады оккупированного Донбасса разгорается громкий скандал: Георгий Тука рассказал о подозрительной роли нардепа Семенченко
- «Хаос и анархия» на блокпостах
- Трамп приступил к изучению военных действий в Украине
- На "таможне" "ДНР" в Успенке настоящий коллапс - в Россию невозможно въехать (ФОТО)
- Мобилизация на Майдане: люди массово записываются
- Год Огненного Петуха: как праздновать и чего ждать
- Что Трамп сделает с Украиной. Прогнозы экспертов
- Боевики нашли способ обмануть тепловизоры ВСУ
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом