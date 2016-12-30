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Порошенко заявил об угрозе терактов и диверсий на объектах критической инфраструктуры
Президент Петр Порошенко заявил об угрозе терактов и диверсий на объектах критической инфраструктуры Украины. Об этом он сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), передает пресс-служба главы государства.
“На сегодняшний день вполне вероятными остаются террористические акты и диверсии на объектах критической инфраструктуры. Хорошо, что мы построили профессиональную СБУ, и Служба умеет предупреждать эти угрозы. Но нам нужна межведомственная координация”, – подчеркнул он, добавив, что важно обмениваться опытом со странами-партнерами.
Глава государства также напомнил, что в конце 2015 – начале 2016 года были осуществлены кибератаки на объекты энергетической отрасли, атомных электростанций, аэропорта “Борисполь“.
Президент напомнил и о задержании группы вооруженных лиц в районе Запорожской АЭС, совершении диверсионных актов на наземном магистральном газопроводе высокого давления “Богородчаны – Долина” в Ивано-Франковской области и “Уренгой – Помары – Ужгород” в Полтавской области. Кроме того, имели место целенаправленные действия террористических группировок с целью нарушения функционирования и уничтожения объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, объектов электро-, газо- и водоснабжения, в первую очередь это было сконцентрировано в Донецкой и Луганской областях.
Фото: donbass.ua/
Теги: Украина, Донбасс, теракт, предупреждение, Порошенко
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