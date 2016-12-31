В этом году 211 военнослужащих отдали жизнь, защищая Украину

31.12.2016 17:58

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время визита в Донецкую область.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном прибыли в командный пункт в районе Широкино на линии разграничения, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.