Ситуация на блокпостах Донбасса - информация от очевидцев

02.01.2017 12:11

Как сообщает "Донбасс SOS", КПВВ "Золотое" закрыт. Остальные КПВВ работают в штатном режиме.

По официальной информации от Госпогранслужбы: "Сегодня утром для пересечения линии разграничения через КПВВ "Майорск" на въезд с неконтролируемой территории было 50 автомобилей, а в обратном направлении находилось 25 авто. На контрольном пункте "Марьинка" на въезд 70 авто и на выезд находилось 25 транспортных средств. В "Новотроицком" 0 авто на въезд и 0 авто на выезд. КПВВ "Гнутово" на въезд 0 и 0 выезд.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию:

#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут

"На 10 утра в сторону Украины около 40 машин. И до 100 пеших".

#Георгиевка #Курахово #Марьинка

"9.30 из Донецка на основном на проверке работают 6 карманов по 7 машин. В очереди 20 машин. На нулевом 70 машин и пешей человек 80".

"На ДНР-таможне 30 машин".

"9.45 на Александровке очередь 30 машин".

"На Донецк машин 20".

"На въезд в Донецк около 10 машин".

Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

"10.00 на Еленовке машин 20, но движение очень медленное".

Гнутово #Пищевик #Октябрь

"9.30. Октябрь. Вообще пусто, Пищевик, в сторону Мариуполя 6 машин".

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