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Ситуация на блокпостах Донбасса - информация от очевидцев
Как сообщает "Донбасс SOS", КПВВ "Золотое" закрыт. Остальные КПВВ работают в штатном режиме.
По официальной информации от Госпогранслужбы: "Сегодня утром для пересечения линии разграничения через КПВВ "Майорск" на въезд с неконтролируемой территории было 50 автомобилей, а в обратном направлении находилось 25 авто. На контрольном пункте "Марьинка" на въезд 70 авто и на выезд находилось 25 транспортных средств. В "Новотроицком" 0 авто на въезд и 0 авто на выезд. КПВВ "Гнутово" на въезд 0 и 0 выезд.
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию:
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут
"На 10 утра в сторону Украины около 40 машин. И до 100 пеших".
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
"9.30 из Донецка на основном на проверке работают 6 карманов по 7 машин. В очереди 20 машин. На нулевом 70 машин и пешей человек 80".
"На ДНР-таможне 30 машин".
"9.45 на Александровке очередь 30 машин".
"На Донецк машин 20".
"На въезд в Донецк около 10 машин".
Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
"10.00 на Еленовке машин 20, но движение очень медленное".
Гнутово #Пищевик #Октябрь
"9.30. Октябрь. Вообще пусто, Пищевик, в сторону Мариуполя 6 машин".
(Орфография и стилистика авторов сообщений сохранены).
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, блокпост, пропускная система, очереди
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