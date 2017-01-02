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Визит американских сенаторов на донбасский фронт показал, что мир поддерживает Украину - Порошенко

02.01.2017 14:44
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Визит американских сенаторов на донбасский фронт показал, что мир поддерживает Украину - Порошенко

Петр Порошенко считает, что визит американских сенаторов Джона Маккейна, Линдси Грэма и Эми Клобучар был важным для украинских военных. Об этом говорится в сообщении главы государства на Facebook, пишет "Сегодня".

Президент указал на важность визита для украинских бойцов, которым на передовой нужна поддержка, тем более столь важных гостей.

"Для наших воинов, которые сейчас защищают мир и покой украинских семей, нашу родную землю от российской агрессии, очень важно было услышать слова американских сенаторов Джона Маккейна, Линдси Грэма и Эми Клобучар о том, что мир в этой борьбе вместе с Украиной. Наши американские друзья также заверили в своей готовности отстаивать санкции США против России. Спасибо им за это", – написал Порошенко.

Напомним, 31 декабря Петр Порошенко с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном прибыли в командный пункт в районе Широкино на линии разграничения, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.


Фото: donbass.uа

Теги: Донбасс, сенатор, ВСУ, Порошенко, фронт
 
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