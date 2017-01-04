В зоне АТО не прекращаются обстрелы: украинских военных атаковали 39 раз

04.01.2017 09:50

За минувшие сутки в зоне проведения АТО двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook, передает УП.

Всего за сутки боевики 39 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

На Мариупольском направлении из минометов сепаратисты обстреливали Широкино. Из вооружения БМП и гранатометов они неоднократно вели огонь по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному. По Широкино и Талаковке также огонь вели снайперы.

Из гранатометов и стрелкового оружия боевики в течение дня неоднократно обстреливали Новозвановку на Луганском направлении.

На Донецком направлении из 82 миллиметровых минометов террористы обстреляли Луганское. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по украинским позициям в районе Майорска, Зайцево, Луганского, Авдеевки и Песков.

Источник: from-ua.com.