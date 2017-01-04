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В зоне АТО не прекращаются обстрелы: украинских военных атаковали 39 раз
За минувшие сутки в зоне проведения АТО двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook, передает УП.
Всего за сутки боевики 39 раз открывали огонь по позициям украинских сил.
На Мариупольском направлении из минометов сепаратисты обстреливали Широкино. Из вооружения БМП и гранатометов они неоднократно вели огонь по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному. По Широкино и Талаковке также огонь вели снайперы.
Из гранатометов и стрелкового оружия боевики в течение дня неоднократно обстреливали Новозвановку на Луганском направлении.
На Донецком направлении из 82 миллиметровых минометов террористы обстреляли Луганское. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по украинским позициям в районе Майорска, Зайцево, Луганского, Авдеевки и Песков.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, АТО, обстрелы
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