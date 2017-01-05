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Архив - Донецкая область

Фонарь упал на маршрутку с людьми в Мариуполе

05.01.2017 14:05
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Фонарь упал на маршрутку с людьми в Мариуполе

Фонарь упал на маршрутку с людьми в Мариуполе. Об этом сообщает 0629 со ссылкой на очевидцев. 

Сегодня около 10:20 на проспекте Нахимова на маршрутку №154, которая двигалась в сторону порта, упал кронштейн фонаря наружного освещения. В результате происшествия пострадавших нет. Маршрутное такси получило повреждения- разбито лобовое стекло и помята крыша. 

В связи с инцидентом водитель маршрутки вызвал патрульных полицейских. 

Главный инженер «Горсвета» Георгий Нимченко сказал, что предприятие возместит нанесенной маршрутке ущерб. 

 

Источник: ostro.org.



Теги: Донбасс, Мариуполь, маршрутка, фонарь
 
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