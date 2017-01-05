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Фонарь упал на маршрутку с людьми в Мариуполе
05.01.2017 14:05
Фонарь упал на маршрутку с людьми в Мариуполе. Об этом сообщает 0629 со ссылкой на очевидцев.
Сегодня около 10:20 на проспекте Нахимова на маршрутку №154, которая двигалась в сторону порта, упал кронштейн фонаря наружного освещения. В результате происшествия пострадавших нет. Маршрутное такси получило повреждения- разбито лобовое стекло и помята крыша.
В связи с инцидентом водитель маршрутки вызвал патрульных полицейских.
Главный инженер «Горсвета» Георгий Нимченко сказал, что предприятие возместит нанесенной маршрутке ущерб.
Источник: ostro.org.
Теги: Донбасс, Мариуполь, маршрутка, фонарь
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