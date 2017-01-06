В прифронтовом Торецке экс-регионалы разжигают ненависть к Украине

06.01.2017 19:03

В прифронтовом Торецке (бывший Дзержинск) Донецкой области распространяется газета "Дзержинский уезд" в которой разжигается ненависть к сторонникам Украины, пишет "Четвертая власть".

Газета контролируется местным депутатом горсовета Игорем Рыбаком, близким к народному депутату Игорю Шкире (депутатская группа "Відродження"). Интервью Шкири с призывами "объединяться и противостоять" украинской власти также опубликовано в газете.

В частности, в одной из статей описывается инцидент, который произошел в Торецке 23 декабря 2016 года. В этот день в Торецк приехал Шкиря, который был избран в парламент по местному мажоритарному округу № 52 (выборы на округе проходили с многочисленными фальсификациями). Однако часть местных активистов встретили нардепа враждебно. В частности, председатель общественного совета при Донецкой ОГА Ирина Кирикова назвала Игоря Шкирю разжигателем войны в Донецкой области.

После этого в зале завязалась потасовка, в ходе которой охрана Шкири толкала и била журналистов и оппонентов нардепа.

В отместку за это в газете "Дзержинский уезд" оппоненты Шкири были названы "провокаторами", кроме того авторы статьи приписали людям оскорбительные высказывания, направленные против всех жителей Торецка.

"Приехавшие провокаторы посчитали возможным давать оценку жителям нашего города. Мы с вами думали, что Торецк - город трудовой славы, где живут три героя Украины и многие заслуженные люди, а оказывается, что нет - эти провокаторы впервые приехав из Константиновки, Дружковки, Краматорска считают возможным называть нас, жителей Торецка, наркоманами и алкоголиками" - говорится в публикации.

В публикации сторонники Украины были также названы экстремистами, которые якобы хотят устроить в Торецке хаос и разруху, поскольку ненавидят население этого города.

В интервью, которое было опубликовано в "Дзержинском уезде", Игорь Шкиря раскритиковал первого заместителя городского головы Торецка Ярослава Руденко, который в настоящий момент фактически является мэром города (городской голова Тореза Слепцов был арестован летом 2016 года по обвинению в сепаратизме). Руденко считается креатурой губернатора Донецкой области Павла Жебривского. До ареста Слепцова он занимал пост заместителя городского головы по вопросам взаимодействия с подразделениями ВСУ.

В интервью Шкиря призвал жителей Торецка "объединяться и противостоять" Руденко, подчеркнув при этом что это ставленник украинских властей, который чужд Торецку. В том же ключе, "чужаками" в газете "Дзержинский уезд" изображаются также и патриотически настроенные жители Донецкой области.

Как известно, 52-й округ, в который до войны входили Дебальцево и Дзержинск (ныне Торецк) был с давних пор закреплен за Игорем Шкирей и неформально считался его территорией.

Мэр Торецка Владимир Слепцов, который считается ставленником Игоря Шкири, в настоящий момент арестован и ожидает суда по обвинению в сепаратизме. В мае 2014 года Слепцов и его команда занимались организацией в городе незаконного референдума по отделению Донецкой области от Украины.

Кроме того, по ряду свидетельств люди Слепцова провоцировали бунт жителей Торецка против ВСУ, который произошел в июне 2016 года.