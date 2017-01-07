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На Донбассе назревает бунт из-за кровожадности боевиков
На оккупированных территориях ухудшается обстановка.
Среди населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей наблюдается рост протестных настроений и недовольства действиями оккупационной "власти". Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
В частности, пояснили разведичик, это связано с систематической задолженностью по выплатам заработной платы и пенсий.
Кроме того, население возмущено произволом сотрудников т.н. "правоохранительных органов", которые под предлогом борьбы с "агентурой спецслужб Украины" прибегают к необоснованным арестам, ограблениям, пыткам и истязаниям людей.
"Так называемые "правоохранительные органы" преследуют при этом собственные интересы и стремление обогатиться за счет местных жителей, особенно тех, кто занимается предпринимательской деятельностью", – пояснили в разведке.
Источник: segodnya.ua.
Теги: Донбасс, бунт, боевики
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