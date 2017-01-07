Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе назревает бунт из-за кровожадности боевиков

07.01.2017 14:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе назревает бунт из-за кровожадности боевиков

На оккупированных территориях ухудшается обстановка.

Среди населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей наблюдается рост протестных настроений и недовольства действиями оккупационной "власти". Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В частности, пояснили разведичик, это связано с систематической задолженностью по выплатам заработной платы и пенсий. 

Кроме того, население возмущено произволом сотрудников т.н. "правоохранительных органов", которые под предлогом борьбы с "агентурой спецслужб Украины" прибегают к необоснованным арестам, ограблениям, пыткам и истязаниям людей.

"Так называемые "правоохранительные органы" преследуют при этом собственные интересы и стремление обогатиться за счет местных жителей, особенно тех, кто занимается предпринимательской деятельностью", – пояснили в разведке.

 

Источник: segodnya.ua.




Теги: Донбасс, бунт, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх