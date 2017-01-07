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Архив - Донецкая область

Силы АТО отбили нападение боевиков в районе Авдеевки в Рождественскую ночь

07.01.2017 11:45
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Силы АТО отбили нападение боевиков в районе Авдеевки в Рождественскую ночь, - сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. 

Боестолкновение произошло около половины первого ночи. 

"Диверсионная группа противника численностью до десяти человек подошла к нашим позициям на расстояние сто метров, после чего открыла огонь. Благодаря слаженным действиям военнослужащих ВС Украины нападение было отбито, враг отступил", - говорится в сообщении. 

Боевое столкновение длилось около получаса. С украинской стороны - без потерь, потери противника уточняются. 

 

Источник: ostro.org.



Теги: Донбасс, нападение, АТО, боевики
 
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