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Журналист высмеял торговлю наградами "Новороссии" в российском интернет-магазине
Украинский журналист Денис Казанский показал, как в российском интернет-магазине продают муляжи "медалей" самопровозглашенной ДНР, в том числе "наград" за взятие Львова и Киева и освобождение Одессы и Славянска.
Об этом Казанский написал на своей странице в Facebook, опубликовав скриншоты с сайта интернет-магазина.
"Новогодняя распродажа 2017! Стань орденоносным генералом, пока действуют скидки", — иронизирует журналист.
Он отмечает, что в интернет-магазине представлено "специальное предложение" и медаль за взятие Львова стоит всего 539 рублей, а "награду" героя ДНР продают за 719 рублей.
Интернет-магазин находится в российской доменной зоне ru, он предлагает доставку товаров по России и за рубежом.
"Победи укропов на нашем сайте!" — смеется Казанский.
"Надо будет своей собаке купить таких", "Какой эпический треш", "И еще надо орден за взятие Ланиакеи (сверхскопление галлактик, куда входит и Млечный Путь), тупо Новороccия доминирует и порабощает Вселенную", "Где орден: "За взятие Лондона"?", "А за взятие Ванишнтона где?", "Финальная ликвидация"... Наперед все знают", "А за взятие Метро где?", "Распродажа после лифта и Ветерка?", "Одесса и Славянск за освобождение, а Львов и Киев за взятие", — комментируют пользователи Facebook.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Россия, Донбасс, Киев, Львов, продажа, медаль, интернет-магазин
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