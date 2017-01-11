Силы АТО заняли позиции на Светлодарской дуге, не нарушая "Минска"

11.01.2017 17:05

ВСУ заняли важные позиции на Светлодарской дуге и эти позиции не выходят за линию разграничения, а это значит, что Минские договоренности не нарушались.

Об этом рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник в ходе традиционного брифинга, пишет Трибун.

"Как известно ситуация в последние месяцы там очень напряженная, шли очень серьезные бои. В следствии этих боевых действий подразделения ВСУ заняли очень важные позиции, новые позиции, но в границах линии разграничения, что значит Минские соглашения украинской стороной не нарушались", -заявил спикер.











