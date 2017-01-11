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Силы АТО заняли позиции на Светлодарской дуге, не нарушая "Минска"
11.01.2017 17:05
ВСУ заняли важные позиции на Светлодарской дуге и эти позиции не выходят за линию разграничения, а это значит, что Минские договоренности не нарушались.
Об этом рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник в ходе традиционного брифинга, пишет Трибун.
"Как известно ситуация в последние месяцы там очень напряженная, шли очень серьезные бои. В следствии этих боевых действий подразделения ВСУ заняли очень важные позиции, новые позиции, но в границах линии разграничения, что значит Минские соглашения украинской стороной не нарушались", -заявил спикер.
Теги: Донбасс, АТО, Светлодарская дуга
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