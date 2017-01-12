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Боевики все время показывают, что Мариуполь под угрозой – генерал-майор
Постоянные обстрелы Широкино боевики используют как давление, чтобы показать, что Мариуполь находится под угрозой. Об этом в интервью "Украинской правде" сказал украинский представитель Совместного центра по контролю и координации прекращения огня генерал-майор Борис Кременецкий. "Есть такое понятие, как "беспокоящий огонь". Нам все время показывают, что Мариуполь под угрозой — это такое социально-политическое давление, ведь мы знаем, в Мариуполе металлургические заводы, знаем, кому они принадлежат, мы знаем, что люди завязаны на работу на этих предприятиях", — отметил генерал-майор. Активизацию боевых действий на Светлодарской дуге в декабре Кременецкий связывает с наличием на этом участке стратегических объектов под контролем сил АТО. "Во-первых, там Светлодарская ТЭС, она является стратегическим объектом. Посмотрите, в Счастье электростанция, в Светлодарске — ТЭС. Они под нашим контролем, но дают ток на оккупированных территориях. Это стратегические объекты", — объясняет Кременецкий. "И если посмотреть с точки зрения тактики, то значит, мы стоим перед водохранилищами. Нельзя, чтобы нас сбросили в воду, потому что потом очень трудно будет ее форсировать", — добавил он.
Источник ИА «Вчасно»
Теги: Донбасс, Мариуполь, угроза
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