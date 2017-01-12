Киевлянин, которого ограбили в Мариуполе, живет в пункте обогрева

12.01.2017 12:52

Коренной киевлянин Руслан Яковлев живет в пункте обогрева под Мариуполем с прошлого года. Мужчина оказался на пункте пропуска «Гнутово» 28 декабря, и уже две недели живет там вместе с пограничниками. Руслан не может вернуться домой потому, что у него нет ни паспорта, ни денег, ни прописки, пишет 0629 с ссылкой на сайт УНН.

Руслан Яковлев, бывший «майдановец», приехал в Мариуполь, чтобы помочь своей беременной жене перенести сумки на КПП «Гнутово». На мариупольском автовокзале у него украли паспорт и деньги. С пропиской у мужчины тоже проблемы. По словам Руслана, в Киеве его квартиру забрали обманным путем. Сейчас он судится, чтобы ее вернуть.

«Чтобы восстановить паспорт, нужно ехать в Киев, где я прописан. Но у меня нет денег, чтобы добраться до столицы. Устроиться на работу не могу — везде нужен паспорт с пропиской. И даже чтобы в суд попасть, тоже нужен паспорт», - рассказал Руслан Яковлев.

Мужчина остался на КПП жить вместе с пограничниками. Там он помогает сотрудникам ГСЧС: убирает палатку, колит дрова, растапливает печь. По его словам, палатка обогрева — лучшее место за последние несколько месяцев его жизни. По словам людей, которые пересекают линию разграничения, условия на КПП «Гнутово» в разы лучше, чем на оккупированной территории. Он оснащен палатками для обогрева, туалетами и наличием медицинской помощи.

Напомним, за последние сутки КПП «Гнутово» пересекли 2965 лиц и 715 транспортных средств. Несмотря на праздничные дни, пункт работает в штатном режиме.