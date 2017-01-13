В "серой зоне" на Донбассе обнаружены боевое снаряжение российского десантника и боеприпасы (ФОТО)

13.01.2017 14:28

Силовики Службы безопасности Украины задокументировали очередной факт присутствия российских военных на Донбассе – в районе н.п. Славное (Донецкая обл.) обнаружили обгоревший ранец десантника, изготовленный на комбинате в Богородске (Нижегородская обл., РФ).

"Во время зачистки "серой зоны" в районе н.п. Славное Марьинского района Донецкой области оперативники СБУ задокументировали факт, который очередной раз подтверждает присутствие военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины. …правоохранители обнаружили на местности часть обгоревшего ранца десантника (с маркировкой ЗАО "БШГК" ("Богородский швейно-галантерейный комбинат" - ИФ) г. Богородск РД-54 ТО 90-04-03-93 арт. 3451-ПУ-БШ 04 08)", - говорится в сообщении на странице СБУ в "Фейсбуке".

Этот ранец, по данным СБУ, - элемент боевого снаряжения военнослужащих ВС РФ, о чем указывает клеймо фабрики-производителя и цветовая гамма, которая используется в российской армии.

Кроме того, сотрудники СБУ обнаружили короб с лентами и патронами калибра 7,62 мм общим количеством 200 единиц, две гранаты (Ф-1, РГД-5), противопехотную мину МОН-50 и индивидуальный перевязочный пакет.