- На мариупольском направлении произошло два столкновения сил АТО с ДРГ боевиков, "ихтамнеты" понесли потери12:14
- Переселенцам предлагают выучиться на дизайнеров и IT-шников 11:57
- Боевики сегодня обстреляли Авдеевку11:11
- "Я не втомився, я свою землю захищаю" - співачка та волонтерка презентувала нову пісню про війну на Сході України (ВІДЕО)10:52
- В результате обстрелов сгорел жилой дом в Коминтерново10:27
- Бойовики обстріляли КПВВ "Мар’їнка" 10:18
- Предпринимателям, которые не успели закрыться, могут дать поблажку в уплате налога за январь09:37
- 14 января - Васильев день: как отмечают09:35
- Мнение политика: выплата пенсий и пособий на оккупированном Донбассе - одно из условий реализации "Минска-2"08:36
- Донецкий "Шахтер" покидает Львов и перебирается на новый стадион08:04
Боевики сегодня обстреляли Авдеевку
С начала суток боевики обстреливали Авдеевку из гранатометов и минометов. Об этом сообщил в эфире "112 Украина" спикер пресс-центра штаба Леонид Матюхин.
"Сегодня с 0:00 обстрелы произошли по всех направлениях. На мариупольском - из гранатометов и стрелкового оружия по Гнутово, Широкино, Павлополю, Старогнатовке. По Новомихайловке на донецком направлении огонь велся из БМП. Из минометов - по Каменке и Авдеевке. С гранатометов и стрелкового оружия по майорскую, Зайцево, Авдеевке, Новгородской. на луганском направлении из минометов обстреливали Новозвановка, из противотанковых ракетных комплексов Крымское", - сообщил Матюхин.
"Насколько мне известно, пока на эту минуту у нас потерь и раненых нет", - добавил он.
Как сообщил пресс-офицер оперативно-тактической группы "Донецк" Владимир Лазарев, с начала дня на донецком направлении было зафиксировано 4 обстрела.
"С полуночи на 6 утра нынешней эпохи в зоне ответственности ОТГ "Донецк" было зафиксировано 4 обстрелы украинских позиций", - сообщил он.
Фото: korrespondent.net/
Теги: Донбасс, Авдеевка, боевики, обстрелы
- Ад в квартире жительницы Авдеевки (ВИДЕО)
- Авдеевку ночью "поливали" из гаубиц и САУ
- Опубликованы фото последствий ночных боев под Авдеевкой
- "Молитесь за ребят", - волонтер об атаке на промзону Авдеевки
- Боевики «ДНР» перебросили 10 БМП в район промзоны Авдеевки
- Почему в зоне АТО тлеющий конфликт перерос в бойню
- На мариупольском направлении произошло два столкновения сил АТО с ДРГ боевиков, "ихтамнеты" понесли потери12:14
- Переселенцам предлагают выучиться на дизайнеров и IT-шников 11:57
- Боевики обвинили ВСУ в обстреле Ирмино и гибели мирного жителя11:23
- Боевики сегодня обстреляли Авдеевку11:11
- В сети опубликовали фото вероятного преемника Плотницкого11:05
- "Я не втомився, я свою землю захищаю" - співачка та волонтерка презентувала нову пісню про війну на Сході України (ВІДЕО)10:52
- Жилой сектор Ирмино ночью подвергся массированному обстрелу боевиков10:38
- В результате обстрелов сгорел жилой дом в Коминтерново10:27
- Бойовики обстріляли КПВВ "Мар’їнка" 10:18
- Предпринимателям, которые не успели закрыться, могут дать поблажку в уплате налога за январь09:37
- На мариупольском направлении произошло два столкновения сил АТО с ДРГ боевиков, "ихтамнеты" понесли потери12:14
- Переселенцам предлагают выучиться на дизайнеров и IT-шников 11:57
- Может ли Украина вернуть себе статус ядерное державы - мнение эксперта11:40
- Боевики обвинили ВСУ в обстреле Ирмино и гибели мирного жителя11:23
- Боевики сегодня обстреляли Авдеевку11:11
- В сети опубликовали фото вероятного преемника Плотницкого11:05
- "Я не втомився, я свою землю захищаю" - співачка та волонтерка презентувала нову пісню про війну на Сході України (ВІДЕО)10:52
- Жилой сектор Ирмино ночью подвергся массированному обстрелу боевиков10:38
- В результате обстрелов сгорел жилой дом в Коминтерново10:27
- Бойовики обстріляли КПВВ "Мар’їнка" 10:18
- Хурма не просто фрукт - им можно заменить лекарства22:47
- Ученые выяснили, что может повлиять на пол будущего ребенка22:12
- Вчені назвали основні ознаки раку12:10
- Бег влияет на человеческий мозг - ученые установили взаимосвязь08:56
- Теплая ванна, носки и отказ от гаджетов - ученые назвали условия для хорошего сна для людей среднего возраста07:22
- Эксперты прогнозируют рост цен, курса доллара и количества получающих субсидии19:35
- Территории «республик» интегрируются в состав России с тем же успехом, что и Украина в ЕС - социолог15:49
- Магазины Донецка заполнены украинским товаром15:05
- Что и кому подарил один из основателей "ЛНР" чтобы бежать из Украины. ВИДЕО14:24
- 4 страшных опасности алкогольного отравления. ВИДЕО07:35
- Кровавая зимняя “рыбалка”: В районе Луганска неизвестные вырезали 20 российских солдат
- “Трое суток крыли боевиков Гиви. Изуродованные трупы собирали в мешки” – Офицер 93-й бригады. ВИДЕО
- Всей восточной Украине грозит "мирный ядерный взрыв": какое решение оккупантов “ДНР” приведет к катастрофе
- Боец АТО рассказал правду об условиях службы в АТО
- Страшная инфекция убивает ежедневно десятки оккупантов, больница оккупированного Донецка забита "под завязку"
- В России любовников настигла ужасная смерть в гараже
- Скандал на мариупольском автовокзале. Куда и почем продали билеты морским пехотинцам?
- Россия готовит бойню на Донбассе
- Паспорта оккупированному Донбассу
- Украину накрыла волна повышений