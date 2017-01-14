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Боевики сегодня обстреляли Авдеевку

14.01.2017 11:11
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Боевики сегодня обстреляли Авдеевку

С начала суток боевики обстреливали Авдеевку из гранатометов и минометов. Об этом сообщил в эфире "112 Украина" спикер пресс-центра штаба Леонид Матюхин.

"Сегодня с 0:00 обстрелы произошли по всех направлениях. На мариупольском - из гранатометов и стрелкового оружия по Гнутово, Широкино, Павлополю, Старогнатовке. По Новомихайловке на донецком направлении огонь велся из БМП. Из минометов - по Каменке и Авдеевке. С гранатометов и стрелкового оружия по майорскую, Зайцево, Авдеевке, Новгородской. на луганском направлении из минометов обстреливали Новозвановка, из противотанковых ракетных комплексов Крымское", - сообщил Матюхин.

 "Насколько мне известно, пока на эту минуту у нас потерь и раненых нет", - добавил он.

Как сообщил пресс-офицер оперативно-тактической группы "Донецк" Владимир Лазарев, с начала дня на донецком направлении было зафиксировано 4 обстрела.

"С полуночи на 6 утра нынешней эпохи в зоне ответственности ОТГ "Донецк" было зафиксировано 4 обстрелы украинских позиций", - сообщил он.


Фото: korrespondent.net/

Теги: Донбасс, Авдеевка, боевики, обстрелы
 
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