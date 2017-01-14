В Дебальцево из-за обстрелов повреждены линии электропередач: люди остались без тепла и света

14.01.2017 16:54

Из-за ночного обстрела более 7 тыс. жителей оккупированных Первомайска и Дебальцево остались без электричества и тепла, сообщает "ДонПресс".

"Начальник управления Народной милиции ЛНР" Олег Анащенко сообщил: "Целенаправленно для совершения обстрелов противник выбирает объекты гражданской инфраструктуры — в результате выведены из строя трансформатор, котельная, а также повреждены линии электропередач. Более 7 тысяч человек в Дебальцево и Первомайске остались без тепла и электричества в холодное время года".

Также он отметил, что в результате обстрелов из артиллерийских систем калибра 152 и 122 миллиметров в Дебальцево на улице Пролетарской повреждена ЛЭП, в результате чего прилегающие улицы остались без электроснабжения; на улице Полевой повреждена электроподстанция и котельная, в результате чего микрорайон Черемушки остался без тепла и электроснабжения.

В Первомайке на улице Жуковского, дом 12 произошло попадание в частное домовладение, поврежден гараж, автомобиль, выбиты стекла, повреждена трансформаторная подстанция, на улице Пугачева снаряд разорвался рядом с жилым домом. В Ирмино на улице Гайдара, 76 — прямое попадание в частное домовладение, в Калиново на улице Менжинского, дом 50 — попадание в частное домовладение.