В оккупированном Донецке готовятся к Крещению

14.01.2017 07:04

Власти Донецка к празднику Крещения Господня 19 января откроют во всех районах города 11 купелей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "мэрии".

"Всего мест для Крещенских купаний в городе Донецке, с учетом территорий, временно входящих в зону влияния и ответственности города, одиннадцать", — говорится в сообщении.

По традиции в местах купаний будут проводиться церковные обряды освещения воды. На празднике также запланированы концертно-развлекательные программы и развертывание полевых кухонь. Ожидается, что в мероприятиях по случаю Крещения примут участие свыше четырех тысяч человек.