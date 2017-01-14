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В оккупированном Донецке готовятся к Крещению
14.01.2017 07:04
Власти Донецка к празднику Крещения Господня 19 января откроют во всех районах города 11 купелей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "мэрии".
"Всего мест для Крещенских купаний в городе Донецке, с учетом территорий, временно входящих в зону влияния и ответственности города, одиннадцать", — говорится в сообщении.
По традиции в местах купаний будут проводиться церковные обряды освещения воды. На празднике также запланированы концертно-развлекательные программы и развертывание полевых кухонь. Ожидается, что в мероприятиях по случаю Крещения примут участие свыше четырех тысяч человек.
Фото: dan-news.info/
Теги: Донецк, Донбасс, Крещение, купель, ДНР
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