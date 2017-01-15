Силы ВСУ из стрелкового оружия отвечали на минометный огонь

15.01.2017 11:25

Украински военнослужащие вчера и сегодня открывали ответный огонь по боевикам т.н. "ДНР".

Об этом 0629 сообщил пресс-офицер сектора "Мариуполь" Иван Чмиль.

30 раз за минувшие сутки российско-террористические войска обстреливали позиции украинских военнослужащих на Мариупольском направлении.

Боевики неоднократно обстреливали из 82-х и 120-ти мм. минометов позиции сил АТО вблизи Широкино, Водяного, Славного и Марьянки. Под неоднократные обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попали украинские военные под Широкино, Водяным, Гнутово, Талаковкой, Павлополем, Старогнатовкой, Новомихайловкой и Красногоровкой. По передовым позициям неподалеку Новомихайловки и Славного террористы вели огонь из БМП, а вблизи Красногоровки действовал снайпер. С целью сохранения жизни и здоровья личного состава украинские военные 4 раза открывали ответный огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

В течение текущих суток по состоянию на 7:00 утра на Мариупольском направлении было зафиксировано 8 обстрелов сил АТО, половина из которых пришлась на позиции вблизи Павлополя. Ночью и рано утром из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики т.н. "ДНР" обстреливали позиции около Павлополя, Широкино и Гнутово.

Украинские военные дважды открывали ответный огонь из стрелкового оружия.