В Мариуполе льготники будут ездить бесплатно за счет «платных» пассажиров

15.01.2017 08:27

В Мариуполе число жителей льготных категорий составляет около 200 тысяч, что составляет практически 50% всего населения города. 160 тысяч – пенсионеры, остальные – инвалиды, чернобыльцы, социально незащищенные слои населения. Согласно законодательству Украины, представители льготных категорий имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте. При этом в государственный бюджет на 2017 год не заложены средства на компенсацию перевозчикам стоимости перевозки льготников в маршрутках.

Мнение горожан о дальнейшей судьбе бесплатного проезда разделилось. Часть жителей столицы Приазовья уверены, что пенсионеры, отработавшие много лет на производстве и внесшие свой вклад в развитие страны, имеют право на бесплатный проезд. «Сейчас у нас пенсии не такие, на которые можно достойно жить, платить налоги, оплачивать "коммуналку". Так что льготники должны ездить бесплатно», – считают сторонники бесплатного проезда.

«Бесплатно пассажиры-льготники, может, и не должны ездить, потому что это связано с затратами самих транспортников, их тоже нужно понимать. А вот какие-то скидки должны быть для пенсионеров и инвалидов», – делятся своим мнением другие горожане.

По словам начальника КП «Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление» Виталия Донева, из существующего на сегодняшний день тарифа на перевозку перевозчики получают большие убытки, которые город вынужден компенсировать. «В связи с этим и учитывая то, что в 2017 году дорожает электроэнергия для электротранспорта, дорожает топливо для наших автобусов, настоящий тариф уже не актуален, и думаю, что в перспективе мы будем вынуждены его поднимать», – отметил глава Мариупольского ТТУ.

Недовольны существующим положением дел и частные перевозчики, которые заявляют, что количество льготников среди пассажиров часто достигает 50%. В то же время городской бюджет компенсирует только 3% от перевозки пассажиров льготных категорий. Как отметил директор ООО «Мариупольское АТП 11402» Иван Левицкий, льготников становится больше, а формула не меняется. «Мы провезли, например, 100 человек пассажиров, из них 45-47 льготников. Перевозчики же получают всего лишь 3% компенсации. К примеру, средняя цена билета 4 грн. При перевезенных 100 человек 3% компенсации составит 12 грн», – говорит Левицкий.

Местные чиновники в свою очередь надеются, что из тупика их выведут распорядители государственного бюджета. Однако уже в прошлом году государство не выделяло средств на компенсацию проезда льготных категорий граждан

«Для такого города как Мариуполь необходимость в компенсации перевозчикам за пассажиров, которые они перевозят, должна быть порядка 140 млн грн. Естественно денег таких в городском бюджете нет. Все что мы смогли выделить в прошлом году и на текущий 2017 год – это сумма в районе 5 млн грн для частных перевозчиков», – отметил директор Департамента транспорта и связи Мариупольского городского совета Василий Клат.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко считает, что льготы следует заменить денежными компенсациями, дав таким образом самим льготникам выбирать, на что лучше потратить деньги. Но транспортники выступают за повышение тарифов. По словам руководителей транспортных предприятий, чтобы покрыть все затраты, реальная цена за проезд в городском транспорте должна составлять от 5 до 7 грн. А в маршрутных такси – и до 9 грн.

Источник Донецкие новости.