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В Свято-Покровском храме прихожане соревновались в исполнении колядок и щедривок
14 января православная церковь отмечает два праздника — вспоминается ветхозаветное событие Обрезания Господня и почитается память Святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской.
В Свято-Покровском храме после праздничной Божественной литургии также был отслужен молебен о новолетии. Благочинный Никольского округа, настоятель храма иерей Николай подчеркнул, что начав год с молитвы, мы надеемся, что Господь не оставит нас в год грядущий и благословит наши труды и дела: "В нашей жизни мы должны ориентироваться на тот единственный и верный маяк, который направляет и ведет к свету каждого верующего человека – на Господа и Бога нашего Иисуса Христа!". Иерей Николай поздравил также всех, кто носит имя Святого Василия. По ежегодной традиции после богослужения воспитанники Покровской воскресной школы, детского сада и школьники Никольского района устроили святочный концерт. Но не только маленькие прихожане посевали в этот день. Взрослые исполнители под аккомпанемент баяна также соревновались в исполнении колядок, щедривок и рожественских песен, призывая на поля Приазовья плодородие и богатый урожай. А после того, как каждый показал свое мастерство, детей ожидал новогодний поиск счастливых монеток в праздничной выпечке. К слову, пироги пекли всем селом - хозяюшки Боевого соревновались в кулинарном искусстве. Это стало еще одной доброй традицией Святок. Председатель приходского совета храма Юрий Тернавский отметил, что необходимо по крупицам передавать молодому поколению народные обычаи, которые тесно переплелись с христианскими: "Приобщаясь к нашим истокам, мы делимся друг с другом радостью праздника, наполняем наши сердца добром и благодатью".
Источник 0629
Теги: Мариуполь, праздник, колядки, храм
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