Жители оккупированного Донбасса – заложники -Тука

15.01.2017 11:44

Экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука считает, что у Киева может быть несколько вариантов по освобождению оккупированных территорий Донбасса, пишет Диалог UA.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука рассказал о том, когда ВСУ могут быть взяты под контроль Донецк и Луганск.

"Думаю, что в этом году эти территории не вернутся в состав Украины. Скорее всего, это произойдет в следующем году при условии, что нам удастся уберечь международное давление на страну-оккупанта. То есть если нас и дальше будет поддерживать Европа, Канада, США, Япония", - отметил он.

По мнению Туки, сценариев деоккупации может быть несколько.

"И все могут быть разными. Главная очередная наша ошибка в том, что мы возвращаемся к штампу, что там все сепаратисты. Это далеко не так. Большинство людей на тех территориях – заложники", - резюмировал замминистра.