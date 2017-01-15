Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Жители оккупированного Донбасса – заложники -Тука

15.01.2017 11:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жители оккупированного Донбасса – заложники -Тука

Экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука считает, что у Киева может быть несколько вариантов по освобождению оккупированных территорий Донбасса, пишет Диалог UA.
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука рассказал о том, когда ВСУ могут быть взяты под контроль Донецк и Луганск.
"Думаю, что в этом году эти территории не вернутся в состав Украины. Скорее всего, это произойдет в следующем году при условии, что нам удастся уберечь международное давление на страну-оккупанта. То есть если нас и дальше будет поддерживать Европа, Канада, США, Япония", - отметил он.
По мнению Туки, сценариев деоккупации может быть несколько.
"И все могут быть разными. Главная очередная наша ошибка в том, что мы возвращаемся к штампу, что там все сепаратисты. Это далеко не так. Большинство людей на тех территориях – заложники", - резюмировал замминистра.



Теги: Донбасс, оккупация, заложники
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх