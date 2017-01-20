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Оккупированный Донецк содрогается от разрыва снарядов, в районе Авдеевской промки идет бой
В зоне военного конфликта на востоке Украины продолжает сохраняться неспокойная обстановка. Как рассказывают жители Донецка, в эти самые минуты в городе слышна активная работа тяжелых артиллерийских орудий, взрывы снарядов и стрельба из крупнокалиберных пулеметов, пишет segodnya.ua.
"Где-то минут 20 назад резко активизировалась артиллерия боевиков, – рассказывает житель Киевского района Илья. – Слышно частые и сильные залпы, не прекращаются пулеметные очереди. Бой идет на севере – в районе Ясиноватской развязки и Авдеевской промзоны".
Вместе с тем, жители удаленной части города также рассказывают, что и к ним доносятся звуки мощного боя.
"В Ворошиловском районе при работающем телевизоре слышны залпы, – рассказывает дончанка Екатерина. – Сначала я думала, что показалось, но потом залпы повторились – даже пол подрагивает. Довольно высокая частота залпов, давненько такого не было".
«Кажется,в стороне ДАПа снова всё тяжелое в ход пошло. Похоже,там и Грады»,
«ЯБП,Гв.Щегловка,Путиловка .Идет нешуточный бой, гремит весь СЗ»,
«На посту ГАИ и в К.Балке развоевались не на шутку. Пару дней их совсем не было слышно. Наверное, начальство из Крыма вернулось».
Фото: https://www.youtube.com/
Теги: Донецк, Донбасс, бой, житейская история
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