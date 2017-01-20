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В список лауреатов "Человек года" попали представители Донетчины
Лауреатами 21-й общенациональной программы "Человек года–2016" стали Краматорский городской голова Андрей Панков и уроженец Донецка, Олимпийский чемпион и Чемпион Мира 2016 г. по спортивной гимнастике Олег Верняев. Об этом сообщает официальный сайт проекта, передает "Остров".
Отмечается, что по итогам экспертного опроса за 2016 год названы имена "лучших украинских профессионалов, которые за свои достижения в 2016 году определены лауреатами 21-й общенациональной программы "Человек года-2016" в 19–ти профессиональных номинациях Программы".
Андрей Панков в номинации "Мэр года" будет соперничать с головой города Тростянец Юрием Бовой и мэром Житомира Сергеем Сухомлином.
Олег Верняев попал в номинацию "Спортсмен года" вместе с Сергеем Кулишом – серебряным призером Олимпийских игр 2016 г. по пулевой стрельбе и Юрием Чебаном - Олимпийским чемпионом 2016 г. по гребле на каноэ.
Других представителей Донецкой области в списке лауреатов программы "Человек года– 2016" нет.
Торжественная церемония вручения Премии "Человек года – 2016" состоится 25 марта 2017 года в Национальной опере Украины.
Фото: joinfo.ua/
Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, Человек года
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