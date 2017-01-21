В оккупированном Донецке планируют восстановить дворец спорта "Дружба2

21.01.2017 17:27

"Власти ДНР" сформируют рабочую группу по восстановлению дворца спорта "Дружба", пострадавшего при поджоге весной 2014 года. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого "министерства молодежи, спорта и туризма ДНР", пишут сепаратистские сайты.

"Нашим министерством принято решение о создании рабочей группы по восстановлению дворца спорта "Дружба", — сказали в пресс-службе. — В нее войдут сотрудники нашего ведомства, представители городских властей, а также специалисты строительной и финансовой сфер. По результатам заседаний группы будет изготовлена проектно-сметная документация и решен вопрос финансирования".

Напомним, что дворец спорта "Дружба" получил значительные разрушения в результате пожара в мае 2014 года.