За вчерашние сутки, 20 января, боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

21.01.2017 07:14

С начала суток 20 января в штабе АТО зафиксировали 22 обстрела позиций украинских военных. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил спикер пресс-центра штаба антитеррористической операции Леонид Матюхин.

"На эту минуту уже двадцать два обстрела. На мариупольском направлении, традиционно, их зафиксировано больше всего, но там, обычно, огонь ведется из гранатометов и стрелкового вооружения", - прокомментировал ситуацию Леонид Матюхин.

Он также отметил, что на донецком направлении противник применял 82-мм. минометы по позициям сил АТО в районе Новоселовки, а из гранатометов и стрелкового вооружения - Авдеевку и Зайцево.

"Сегодня один эксперт настаивал на том, что у нас договоренности, что у нас перемирие. Когда стреляют из 82-мм минометов, когда гибнут наши парни, говорить о том, что мы достигли какого-то перемирия, я не знаю, у кого повернется язык", - заявил Леонид Матюхин.

При этом спикер пресс-центра штаба АТО отметил, что в штабе изучали ситуацию, произошедшую в населенном пункте Еленовка,который находится на временно оккупированной территории Донецкой области. "Мы изучали ситуацию, изучали то, что показывала противоположная сторона. Создается впечатление, что ждут, когда украинскую сторону можно будет обвинить", - отметил Леонид Матюхин.

По словам представителя пресс-центра штаба АТО, в результате обстрела автобуса из стрелкового вооружения, пострадал только один человек. "Насколько мне известно, пострадавших больше нет", - прокомментировал Леонид Матюхин.