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36 обстрелов за сегодня: боевики применяли запрещенное вооружение, увеличилось количество нарушений режима тишины на луганском направлении

27.01.2017 18:34
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36 обстрелов за сегодня: боевики применяли запрещенное вооружение, увеличилось количество нарушений режима тишины на луганском направлении

Пророссийские боевики на Донбассе с начала суток и по состоянию на 18:00 36 раз стреляли по позициям украинских военных, в результате чего были ранены двое бойцов ВСУ. Об этом сказано в сообщении штаба антитеррористической операции.

В штабе подчеркнули, что против сил АТО продолжают использовать минометы и артиллерию, нарушая мирные договоренности.

 "На мариупольском направлении по Лебединскому огонь вела 122-мм артиллерия, а также танк и 82-мм минометы противника. По Широкино - 120 и 82-мм минометы. Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное, Новотроицкое, Березовое, Талаковку и Широкино боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. По Новотроицкому и Гнутово вел огонь и снайпер. На донецком направлении – из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – Зайцево и Луганское, а из минометов различных калибров обстреляли Авдеевку и Троицкое", - говорится в сообщении.

 Кроме того, на луганском направлении из из противотанковых ракетных комплексов враг обстерлял Новозвановку, а из минометов и гранатометов – Троицкое, Новозвановку, Крымское и Новоалександровку.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
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