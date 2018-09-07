- На Донбассе улучшилась ситуация с безопасностью, но перемирие не установлено полностью, - ОБСЕ16:09
- Из «ДНР» сбежали «советники» и «министры» Захарченко15:57
- Боевики готовятся к "большой войне" и приведены в боеготовность: разведка сообщила, что происходит в "Л/ДНР"15:43
- В Донецке делят «наследство» Захарченко15:17
- Сторонники «ДНР» обсуждают отъезд «Ташкента» в Москву15:06
- Паспорт в 240 лет: Мариуполь станет развитым центром туризма?14:52
- И.о. главы "ДНР" стал человек Суркова14:37
- Взрывчатка была заложена не только в кафе «Сепарь»: стало известно, что Захарченка могли убрать намного раньше14:14
- ОБСЕ фиксирует российские танки и гаубицы на Донбассе14:01
- Могли ликвидировать раньше: бывший главарь «ДНР» сообщил неожиданные подробности убийства Захарченко13:47
Боевики готовятся к "большой войне" и приведены в боеготовность: разведка сообщила, что происходит в "Л/ДНР"
В ГУР раскрыли реальные планы противника, и стало понятно, для чего РФ посеяла панику на оккупированных территориях.
Российское командование привело в высшую степень боеготовности органы управления и подразделения материально-технического обеспечения "1 и 2 АК ВС РФ" для отработки задач в условиях ведения широкомасштабных боевых действий. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Кроме того, специальными комиссиями противника проверяются объекты тыла, на которых в большом количестве трудоустроены гражданские местные жители (базы хранения запасов продовольственного, вещевого и другого имущества, медицинские учреждения и т.д.). При этом, с привлечением гражданских работников, отрабатываются вопросы перемещения и эвакуации логистических объектов в случае угрозы их захвата.
Однако украинская разведка раскрыла замысел врага.
"Показательный характер указанных мероприятий показывает, что настоящей их целью является попытка оккупационных администраций РФ навязать местным жителям панические настроения притворной угрозой активизации боевых действий. Таким образом российский оккупационный режим пытается оправдать чрезмерное усиление ограничений гражданских прав местного населения", – сообщают военные.
Отметим, недавно разведка сообщала, что после смерти главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко, боевики перебрасывают артиллерию и снайперов на передовую. Также российское командование активно навязывает боевикам информацию, что якобы ВСУ готовят "наступление". Кроме того, для недопущения дезертирства, с боевиками начали проводить воспитательные работы офицеры Главного военно-политического управления МО РФ.
роме того, сегодня украинская сторона в СЦКК сообщила, что наблюдатели ОБСЕ заметили на Донбассе беспрецедентное количество техники РФ. Беспилотник миссии зафиксировал значительное количество тяжелого российского вооружения, которое размещено с нарушением линий отвода, и отсутствует в районах хранения. Всего было обнаружено 472 единицы техники.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, война, разведка, боевики
- Росія підкинула терористам на Донбасі 240 тонн боєприпасів
- Российские оккупанты на Донбассе усиленно вербуют агентуру, преимущественно в госучреждениях - Тымчук
- Жах на Донбасі: українська розвідка виявила 39 танків, понад 50 артистем та "Гради" окупантів
- Донбаський фронт: звідки ждати обстрілів
- Разведка: боевики пополняют морги и больницы Донецка, а Россия продолжает гнать убойную "гуманитарку"
- Украинская разведка рассекретила то, что оккупанты хотели бы скрыть
- На Донбассе улучшилась ситуация с безопасностью, но перемирие не установлено полностью, - ОБСЕ16:09
- Из «ДНР» сбежали «советники» и «министры» Захарченко15:57
- Боевики готовятся к "большой войне" и приведены в боеготовность: разведка сообщила, что происходит в "Л/ДНР"15:43
- В Донецке делят «наследство» Захарченко15:17
- Сторонники «ДНР» обсуждают отъезд «Ташкента» в Москву15:06
- Паспорт в 240 лет: Мариуполь станет развитым центром туризма?14:52
- И.о. главы "ДНР" стал человек Суркова14:37
- Взрывчатка была заложена не только в кафе «Сепарь»: стало известно, что Захарченка могли убрать намного раньше14:14
- ОБСЕ фиксирует российские танки и гаубицы на Донбассе14:01
- Могли ликвидировать раньше: бывший главарь «ДНР» сообщил неожиданные подробности убийства Захарченко13:47
- На Донбассе улучшилась ситуация с безопасностью, но перемирие не установлено полностью, - ОБСЕ16:09
- Из «ДНР» сбежали «советники» и «министры» Захарченко15:57
- Боевики готовятся к "большой войне" и приведены в боеготовность: разведка сообщила, что происходит в "Л/ДНР"15:43
- Сенцов появился на вокзале в Москве: такого у Путина не ждали15:29
- В Донецке делят «наследство» Захарченко15:17
- Сторонники «ДНР» обсуждают отъезд «Ташкента» в Москву15:06
- Паспорт в 240 лет: Мариуполь станет развитым центром туризма?14:52
- И.о. главы "ДНР" стал человек Суркова14:37
- Взрывчатка была заложена не только в кафе «Сепарь»: стало известно, что Захарченка могли убрать намного раньше14:14
- ОБСЕ фиксирует российские танки и гаубицы на Донбассе14:01
- Вспышка смертельной болезни на Закарпатье: врач назвал категории людей из группы риска22:32
- Грозит диабетом! Почему нельзя пить воду после еды13:58
- Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье22:34
- Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей22:01
- Какие знаки зодиака самые глазливые20:15
- Основные признаки избытка соли в организме17:15
- Благотворители и хоккеисты вручили первоклассникам Донбасса рюкзаки и канцелярию15:55
- Эти продукты вызывают пищевую зависимость15:10
- Немецкие ученые назвали полезную для сердца дозу кофе11:31
- В Раде провалили закон, позволяющий снизить цены на лекарства11:15
- Стало известно, кому хотели "передать привет" смертью Захарченко
- Підвали Луганська поповнились новими патріотами
- В оккупированном Донецке перекрыт въезд со стороны Макеевки
- В Донецке «пилят на метал» завод Точмаш
- Жители оккупированной Макеевки сообщают об активном движении грузовиков в темное время суток
- «Пасечника отправили к Захарченко»: соцсети встревожил мощный взрыв в Луганске
- В Хрустальном боевики «ЛНР» оцепили бывший АТБ
- Жена Захарченко, похоронив мужа, сразу отправилась в "гастроли". ВИДЕО
- "Все сидят на рюкзаках..." - российские "добровольцы" ждут сигнала на выдвижение на Донбасс
- В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной 14 сентября 2018 года