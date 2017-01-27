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Сепаратист "ДНР" возглавил "представительство" Приднестровья в Москве

27.01.2017 20:31
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Сепаратист "ДНР" возглавил "представительство" Приднестровья в Москве
Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы заявило о незаконности открытия в Москве так называемого "представительства непризнанной Приднестровской Молдавской республики". Об этом сообщает "Интерфакс", передает "Остров".
"Молдавские власти с недоумением восприняли недавнее решение лидера Тирасполя Вадима Красносельского назначить "полномочного представителя" Приднестровья в Российской Федерации и открыть "представительство Приднестровья" в Москве. В связи с этим фактом МИДЕИ Республики Молдовы заявляет, что данное действие является незаконным и нелегитимным, учитывая, что это противоречит как Конституции республики, так и принципам и общепринятым нормам международного права", - говорится в заявлении.
В документе подчеркивается, что внешнеполитическое ведомство Молдовы ожидает, что "власти РФ не дадут хода ходатайству Тирасполя" и таким образом подтвердят взятое на себя обязательство соблюдать принцип суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова, "закрепленный в Договоре о дружбе и сотрудничестве" между двумя странами.
Сообщается также, что "главой представительства" назначен бывший "вице-президент" Приднестровья Александр Караман, который в 2015 году был назначен на пост "вице-премьер-министра" по социальным вопросам в так называемой "Донецкой народной республике".
В сообщении напоминается, что так называемое "представительство Приднестровья в Москве" открылось на этой неделе. В его открытии принял участие Вадим Красносельский. Как сообщила пресс-служба "президента" Приднестровья, у представительства пока нет юридического и электронного адреса

Фото: www.tourprom.rи

Теги: Россия, Донбасс, Москва, открытие, представительство, сепаратисты, Приднестровье
 
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