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В сети опубликовали последствия обстрелов Петровского района Донецка (ФОТО)

27.01.2017 14:07
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В сети опубликовали последствия обстрелов Петровского района Донецка (ФОТО)

В сети появились фото последствий обстрела в ночь с 25 на 26 января в Петровском районе Донецка. Снимки были опубликованы в группе района в социальной сети "ВКонтакте", сообщает сайт "Новости Донбасса".
В результате обстрелов повреждены жилые дома. Об этом сообщил глава оккупационной райадминистрации Максим Жуковский подконтрольному "ДНР" новостному агентству ДАН.

По словам Жучковского, повреждения получили дома по улице Чехова, 15, квартира 5 – повреждена летняя кухня, дом 17/2 – остекление, 19/2 – прямое попадание. Еще зафиксированы повреждения по улице Петровского в домах 293, 295, 297, 299, а также Томской, 2.

Также в ходе обстрелов был поврежден газопровод вблизи улицы Чехова, в районе также частично отсутствует электроснабжение. Информации о жертвах среди мирного населения не поступало.



Фото: novosti.dn.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, Петровский район, обстрелы
 
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