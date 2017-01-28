Жительница Мариуполя хранила гранату в квартире "для самообороны"

28.01.2017 22:25

Жительница Мариуполя хранила гранату в жилой квартире многоэтажки "для самообороны", сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



Полицейские получили информацию о том, что жительница Приморского района Мариуполя хранит запрещенные предметы. В районном суде была получена санкция и проведен обыск по указанному адресу.

"Между шкафом и кроватью, прикрытая вещами, находилась РГД-5 с запалом. Владелица пояснила, что нашла ее в конце прошлого года в местном парке и взяла себе для самозащиты", - говорится в сообщении.



Боеприпас будет направлен на экспертизу. Женщина впервые привлекается к уголовной ответственности.



В настоящее время открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.