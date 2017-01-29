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Штурм Авдеевской промзоны: уничтожен главарь террористов
29.01.2017 16:25
Cегодня, 29 января, в боях в районе Авдеевской промзоны был ликвидирован главарь террористического подразделения «Восток» Иван Балакай
Об этом Politeka стало известно из сообщения одного из главарей боевиков Александра Ходаковского в Facebook.
«За моей спиной стоит командир батальона Иван Андреевич, мой старый друг и верный соратник, одним из первых пришедший в «Восток», и помогавший мне его создавать. Сегодня утром он лично повел подкрепление на уничтожаемую позицию. А теперь его нет. Один из раненых, выведенных из боя, сообщил эту трагичную весть. Пишу об этом для того, чтобы долго жил, если вдруг раненый ошибся», — написал Ходаковский.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, Авдеевка, терроризм, АТО
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