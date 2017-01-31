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В оккупированном Донецке эвакуируют желающих переждать обстрелы
31.01.2017 21:46
В Донецке сотрудники "министерства по чрезвычайным ситуациям" "ДНР" начали эвакуировать жителей "северной части", желающих переждать обстрелы в более безопасном месте. Об этом сообщает сепаратистское агентство ДАН.
"Мы начали эвакуацию жителей северных районов Донецка. По просьбам местного населения, желающего выехать из зоны обстрелов, сотрудниками МЧС производится спасательная операция", - сказали в "МЧС ДНР".
По данным ведомства, на вечер 31 января вывезено 12 человек.
"В ближайшее время отправки ожидают еще примерно такое же количество граждан. Они будут переправлены в безопасное место", - говорится в сообщении.
Фото: www.62.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, эвакуация, житейская история, северное сияние
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