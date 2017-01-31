В результате сегодняшнего обстрела в Макеевке повреждены 13 домов, участок водоканала и школа

31.01.2017 21:03

За сегодняшний день в результате обстрела в оккупированной Макеевке повреждены 13 домов частного сектора в поселках Крупской, Красный Партизан, Свердлова, Первомайский, а также 4 дома в Кировском районе — в пос. Лесном и по ул. Шевченко.

В пресс-службе «мэрии» сообщили о двух прямых попадания в жилые дома по ул. Авдеевской в Червоногвардейском районе. Также, в результате обстрела пострадал районный участок водоканала в пос. Крупской и школа № 25, сообщает donpress.com.

В пресс-службе «администрации» Макеевки сообщили: «Было повреждено электроснабжение котельной ОШ № 43 и Дома детского и юношеского творчества. В результате чего нарушена подача тепла. По состоянию на 17.50 в Доме детского и юношеского творчества отопление восстановлено».

В социальных сетях местные жители сообщают об обстреле частного сектора Червоногвардейского района:

«Напротив остановки Кольцевой попало три снаряда в дом. В школе № 25 вылетели стекла. Григорьевка. Без жертв. Знаю, что лицевые вылетели, а в классах — не знаю».

«На Гвардейку прилеты. Частный сектор. Три штуки».

В целом, по данным «администрации» города, за последние три дня в результате обстрелов в Макеевке пострадали 27 домов частного сектора, 7 многоэтажек, 2 школы, горбольница № 5, районный участок водоканала, ЗИК 97.