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Архив - Донецкая область

Донецк и Макеевка остались без воды

01.02.2017 10:28
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Обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция, подающая воду на Донецк и часть Макеевки. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Донбасса". 

"Сегодня в 9.30 в результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден 3-й электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ). Подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью", - говорится в сообщении. 
 

Фото: korrespondent.net/

Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, вода, электроэнергия, фильтровальная станция
 
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