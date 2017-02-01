Донецк и Макеевка остались без воды

01.02.2017 10:28

Обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция, подающая воду на Донецк и часть Макеевки. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Донбасса".



"Сегодня в 9.30 в результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден 3-й электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ). Подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью", - говорится в сообщении.