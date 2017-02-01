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Красный Крест привез в прифронтовую Авдеевку одеяла, матрасы и другие необходимые вещи

01.02.2017 15:11
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Красный Крест привез в прифронтовую Авдеевку одеяла, матрасы и другие необходимые вещи

Сегодня в Авдеевку прибыл конвой Красного Креста, сообщают украинские СМИ.

Глава делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Алан Эшлиман сообщил: «По сотоянию на сейчас наш конвой вошел в Авдеевку». По его словам гуманитарная помощь состоит из одеял, матрасов, пластиковых щитов и другиз необходимых вещей.

Также, он подчеркнул, что обострение ситуации в Донбассе сейчас фиксируется не только в Авдеевке.


Фото: https://health.unian.net

Теги: Донбасс, Авдеевка, Красный Крест, гуманитарная помощь
 
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