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Красный Крест привез в прифронтовую Авдеевку одеяла, матрасы и другие необходимые вещи
01.02.2017 15:11
Сегодня в Авдеевку прибыл конвой Красного Креста, сообщают украинские СМИ.
Глава делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Алан Эшлиман сообщил: «По сотоянию на сейчас наш конвой вошел в Авдеевку». По его словам гуманитарная помощь состоит из одеял, матрасов, пластиковых щитов и другиз необходимых вещей.
Также, он подчеркнул, что обострение ситуации в Донбассе сейчас фиксируется не только в Авдеевке.
Фото: https://health.unian.net
Теги: Донбасс, Авдеевка, Красный Крест, гуманитарная помощь
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