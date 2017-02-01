Красный Крест привез в прифронтовую Авдеевку одеяла, матрасы и другие необходимые вещи

01.02.2017 15:11

Сегодня в Авдеевку прибыл конвой Красного Креста, сообщают украинские СМИ.

Глава делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Алан Эшлиман сообщил: «По сотоянию на сейчас наш конвой вошел в Авдеевку». По его словам гуманитарная помощь состоит из одеял, матрасов, пластиковых щитов и другиз необходимых вещей.

Также, он подчеркнул, что обострение ситуации в Донбассе сейчас фиксируется не только в Авдеевке.