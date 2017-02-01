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Минские соглашения не позволяют боевикам победить под Авдеевкой - Ходаковский
01.02.2017 15:44
Минские соглашения не позволяют незаконным вооруженным формированиям "ДНР" удержать фронт под Авдеевкой и вернуть утраченные позиции. Такое мнение высказал создатель террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский на своей странице в "Фейсбуке".
"По-прежнему предметом обострения остается небольшой участок, который, как топор, вокруг которого заварилась крутая каша. … Сегодня за него бодались все: и "Восток", и "Спарта", и "Сомали".... Солдаты и командиры проявили, в очередной раз, беспримерное мужество, но, оказав содействие, смежники уйдут, и все останется как прежде. Можно восстановить, или, по крайней мере, попробовать восстановить существовавшую линию обороны, но держать ее окажется некому. При таком раскладе, когда от численного состава батальонов в строю едва ли половина, а протяженность линии фронта превышает многократно возможности подразделений, закрепленных за ней, ее удерживать - нужны меры более действенного порядка", - заявил боевик.
"Сидеть одной задницей на фронте и на Минске не получится, а любой Минск, как показала практика, лучше спорится, когда на фронте все в порядке", - резюмировал Ходаковский.
Как сообщалось ранее, во время переговоров и подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений в феврале 2015 года боевики при поддержке российской армии захватили Дебальцево, тем самым нарушив все соглашения о прекращении огня, и в одностороннем порядке сместили в свою пользу линию разграничения. Согласно Минским соглашениям город Дебальцево должен находиться под контролем Украины, однако его оккупация позволила России и ее сателлитам занять на переговорах в Минске жесткую позицию.
"По-прежнему предметом обострения остается небольшой участок, который, как топор, вокруг которого заварилась крутая каша. … Сегодня за него бодались все: и "Восток", и "Спарта", и "Сомали".... Солдаты и командиры проявили, в очередной раз, беспримерное мужество, но, оказав содействие, смежники уйдут, и все останется как прежде. Можно восстановить, или, по крайней мере, попробовать восстановить существовавшую линию обороны, но держать ее окажется некому. При таком раскладе, когда от численного состава батальонов в строю едва ли половина, а протяженность линии фронта превышает многократно возможности подразделений, закрепленных за ней, ее удерживать - нужны меры более действенного порядка", - заявил боевик.
"Сидеть одной задницей на фронте и на Минске не получится, а любой Минск, как показала практика, лучше спорится, когда на фронте все в порядке", - резюмировал Ходаковский.
Как сообщалось ранее, во время переговоров и подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений в феврале 2015 года боевики при поддержке российской армии захватили Дебальцево, тем самым нарушив все соглашения о прекращении огня, и в одностороннем порядке сместили в свою пользу линию разграничения. Согласно Минским соглашениям город Дебальцево должен находиться под контролем Украины, однако его оккупация позволила России и ее сателлитам занять на переговорах в Минске жесткую позицию.
Фото: newsonline24.com.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, Минские договоренности, Ходаковский
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