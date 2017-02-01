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Архив - Донецкая область

Оккупанты продолжают атаковать позиции ВСУ в районе Авдеевки

01.02.2017 14:42
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Оккупанты продолжают атаковать позиции ВСУ в районе Авдеевки

Спикер МОУ по делам АТО Александр Мотузяник на брифинге сообщил о том, что сейчас обстановка в Авдеевке не улучшилась. Зафиксировано 15 вражеских обстрелов: шесть - артиллерийских, четыре танковых, три из "Градов" и три минометных обстрелов. По состоянию на эту минуту враг выпустил по нашим позициям 120 боеприпасов.

Утром было зафиксировано попытку штурма позиций украинских военных, расположенных в Авдеевском районе.

"Утром зафиксировано попытку штурма позиций расположенных в районе авдеевской промзоны. Враг не прекращает попыток отбить занятый наблюдательный пост.Сегодня утром штурмовая группа численностью до 30 боевиков пыталась  осуществить попытку отбить эти позиции. Нападение врага было остановлено и отбито", - сообщил спикер.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, боевики, атаки
 
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